Receita do Santa Clara-União de Leiria reverte para Bombeiros de Ponta Delgada

O Santa Clara recebe no próximo domingo a União de Leiria, jogo em que cada bilhete terá o custo de um euro, com o valor total a reverter para os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, que combateram recentemente o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo.



"Já foi conquistado o grande objetivo da época que é o regresso à I Liga, mas este é um jogo especial que vale o título da II Liga. Em condições normais, poderíamos abrir os portões ao público para estar connosco, mas a administração entende que seria muito importante associar-se aos verdadeiros heróis", afirmou o CEO da SAD açoriana, no final de uma visita ao quartel de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.



Klauss Câmara revelou que já foram vendidos 5 mil ingressos para o duelo decisivo e apelou a que ainda mais adeptos "se juntem a esta causa".



"Tivemos recentemente um incêndio no qual os bombeiros, com muita bravura, estiveram lá. O Santa Clara vai reverter toda a venda desse jogo para poder colaborar na compra de equipamentos e todo o material que possamos contribuir", vincou.



A partida entre Santa Clara e União de Leiria tem início marcado para as 15:30 locais (16:30 em Lisboa), sendo que os açorianos só dependem de si para serem campeões do segundo escalão, uma vez que têm mais dois pontos que o segundo classificado, Nacional, que, à mesma hora, recebe o Mafra.