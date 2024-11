Regressados Nehuén Pérez e Stephen Eustáquio completam treinos do FC Porto

Um dia depois dos regressos dos internacionais portugueses Diogo Costa e Tiago Djaló e do espanhol Samu, o treinador `azul e branco`, Vítor Bruno, trabalhou com todos os jogadores clinicamente aptos pela primeira vez desde a pausa do calendário, prosseguindo a preparação da visita ao também primodivisionário Moreirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O defesa central espanhol Iván Marcano, o médio sérvio Marko Grujic e o avançado turco Deniz Gül, todos no boletim clínico do FC Porto, estiveram ausentes da sessão matinal realizada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Os `dragões` vão retomar os trabalhos na manhã de sexta-feira, às 10:30, no Olival, tendo em vista o embate com o Moreirense, da quarta ronda da Taça de Portugal, agendado para domingo, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Segundo classificado da I Liga, com 27 pontos, a seis do campeão nacional e líder invicto Sporting, o FC Porto prossegue a defesa de um troféu conquistado por 20 vezes, incluindo nas últimas três épocas.