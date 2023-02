Repórter fotográfico agredido no Estádio da Braga

Gonçalo Delgado, repórter fotográfico de Braga, foi agredido no final do jogo entre o SC Braga e o Arouca, num dos elevadores do Estádio Municipal.





O adepto fugiu logo após a agressão sem ser identificado, segundo noticiou o jornal Record. Gonçalo Delgado apresentou queixa na PSP.







A Liga Portugal reagiu à agressão e apresentou "uma palavra de solidariedade" ao repórter, que se encontrava ao serviço do jornal O JOGO, "repudiando esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da comunicação social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos".



A Liga Portugal deixou, ainda, "um apelo de serenidade aos adeptos para que situações como as que aconteceram hoje no Estádio Municipal de Braga e há uma semana no Estádio de Alvalade, com duas equipas da CMTV, não se repitam, mostrando, como sempre tem feito, total disponibilidade para, em conjunto com as autoridades, encontrar mecanismos que permitam erradicar qualquer tipo de comportamentos violentos dos estádios portugueses".