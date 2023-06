Ricardo Horta, Taremi e Gonçalo Ramos completam melhor onze da I Liga

Os dianteiros de Sporting de Braga, FC Porto e Benfica foram aqueles que recolheram mais votos dos capitães e técnicos dos emblemas que participam no campeonato português.



Na sua sétima época ao serviço do Sporting de Braga, Ricardo Horta foi titular nos 30 jogos em que foi opção na competição, registando 14 golos marcados, sendo o único representante do terceiro classificado do campeonato no onze do ano.



Já o iraniano Taremi, do FC Porto, participou em 33 partidas na competição, com 22 golos marcados, que lhe valeram o prémio de melhor marcador da I Liga pela primeira vez na carreira, contribuindo ainda com sete assistências.



O trio de avançados fica completo com Gonçalo Ramos, do Benfica, que foi o melhor marcador dos ‘encarnados’ na prova, com 19 golos, aos quais acrescentou duas assistências.



Antes, a LPFP já tinha anunciado Ugarte (Sporting), Otávio (FC Porto) e João Mário (Benfica) como os escolhidos para o meio campo, com a defesa entregue aos benfiquistas António Silva, Otamendi e Grimaldo, bem como ao ‘dragão’ Pepe.



Para a baliza foi escolhido o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto.



O Benfica tem, assim, cinco representantes na equipa do ano 2022/23 da I Liga, enquanto o FC Porto está representando com quatro jogadores, com um do Sporting e um do Sporting de Braga a completarem as escolhas.