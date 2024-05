Rio Ave distingue Luís Freire como treinador do ano

O trabalho do treinador, de 38 anos, que cumpre a terceira época no clube da foz do Ave, e que na jornada passada garantiu a manutenção no principal escalão, foi elogiado pela presidente do clube, que acredita na sua continuidade na próxima época.



“A continuidade de Luís Freire, à partida, é certa porque ele tem mais um ano de contrato. Fez um excelente trabalho e nos momentos mais difíceis foi sempre uma solução e nunca o problema. Diria que muitas vezes foi mais do que um treinador”, disse Alexandrina Cruz.



Já o técnico considerou que este reconhecimento “é a cereja em cima do bolo de uma época de superação” e garantiu vontade de cumprir “mais um ano de contrato no Rio Ave”.



“Continuo a ser o treinador do Rio Ave e com contrato até 2025. No final da época, como habitual, vamos falar e pensar no futuro próximo. Não tenho outras possibilidades. A única é treinar amanhã para jogar com o Portimonense”, disse Luís Freire.



Além de Luís Freire, a gala de aniversário do Rio Ave homenageou, ainda, Ukra com o Prémio Carreira, tendo o jogador de 36 anos anunciado, no final, que vai terminar o percurso nos relvados no fim desta época.



O central Aderllan Santos recebeu o prémio de Atleta Masculino do Ano, enquanto o companheiro no eixo defensivo Miguel Nóbrega foi agraciado com o troféu Revelação.



Sobre a presente época do Rio Ave, a presidente Alexandrina Cruz qualificou-a de incrivelmente difícil, mas garantiu estar já a trabalhar no futuro do clube, com a constituição da SAD que terá como investidor o empresário grego Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiacos e dos ingleses do Nottingham Forest.