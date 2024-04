Rubén de la Barrera quer "união" para garantir a manutenção do Vizela

Em conferência de imprensa, Rubén de la Barrera salientou qual a estratégia para alcançar o principal objetivo desta época.



“A união é a nossa maior fortaleza, porque, sem isso, é impossível ganhar. Podemos falar de tática, de estratégia, de motivação, vinte mil coisas, mas, sem união, é impossível alcançar um objetivo tão importante como é a manutenção”, referiu o técnico.



Depois da derrota com o Famalicão, verificada já nos descontos, o treinador falou da semana de trabalho, assegurando que não houve qualquer tipo de desgaste por esse percalço.



“Estamos focados no que depende de nós. Os resultados das outras equipas não nos favoreceram, mas o desempenho no jogo com o Chaves só depende de nós. Tanto eles como nós têm necessidade de somar pontos, pelo que é importante não cometer erros e levar o jogo ao nosso interesse, mas, um dos aspetos mais importantes, é minimizar os erros não forçados”, salientou o treinador vizelense.



Rúben de la Barrera, confrontado com o facto de as coisas não terem corrido bem em casa, sendo a pior equipa a jogar no seu reduto, desvalorizou esses dados e disse que essa situação vai mudar.



“Ao longo de toda a época tivemos melhores resultados fora do que dentro de casa. Queremos fazer do nosso estádio um forte, mas há seguramente muitas causas que levam a esse facto. Mas amanhã (segunda-feira) temos de fazer em casa tudo o que fazemos de bom fora para podermos ganhar. Temos três jogos em casa e temos de conquistar nove pontos. Esse dado é estatístico, mas temos de dar a volta a isso se queremos atingir o nosso objetivo”, finalizou.



O Vizela, penúltimo classificado, com 21 pontos, recebe esta segunda-feira, às 20:15, o Desportivo de Chaves, em último, com 19, numa partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por João Pinheiro, da Associação de Braga.