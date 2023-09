Rui Borges espera Moreirense confiante na receção ao Braga, uma "grande equipa"

O técnico de 42 anos reconhece que o primeiro triunfo para o campeonato, sobre o Desportivo de Chaves (4-2), no domingo, gerou “um sentimento muito positivo” num plantel com “uma alma diária muito boa”, que viveu “uma semana muito boa de trabalho” e que ambiciona pontuar no encontro marcado para as 18:00 de sábado, na vila de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.



“A equipa tem de estar preparada para qualquer momento do jogo. Quem estiver mais equilibrado em todos os momentos, tem mais probabilidades de vencer. Vamos passar por dificuldades. Nem sempre nos vamos superiorizar. Os jogadores estão confiantes, cientes do que pode ser um bom jogo de futebol”, afirmou, na conferência de antevisão ao desafio.



A partida foi adiada por causa do play-off de acesso à Liga dos Campeões, no qual o Sporting de Braga ultrapassou os gregos do Panathinaikos e atingiu a fase de grupos, com Rui Borges a vincar que os arsenalistas são “uma grande equipa” pelo seu “valor coletivo” e pelo “valor individual”.



Apesar das ausências do defesa Niakaté e dos avançados Ricardo Horta e Abel Ruiz, convocados para as respetivas seleções nacionais, o treinador do Moreirense afirmou que a qualidade do plantel bracarense extravasa esse trio.



“São valores muito bons do Braga, mas não vejo as coisas nesse sentido. Pelos jogadores que tem, há muita qualidade, há um forte investimento do clube numa perspetiva do campeonato. O Abel Ruiz dá ataque à profundidade. O Banza dá outras coisas. Dadas as características do nosso estádio, se calhar até encaixa na perfeição no que o jogo pede”, sugeriu.



Sem o extremo Kodisang para o duelo de sábado, convocado para a seleção da África do Sul após a titularidade nos quatro primeiros jogos oficiais da época, Rui Borges vincou que os seus pupilos devem estar sempre “concentrados, rigorosos e focados” para terem mais hipóteses de vencer.



O ‘timoneiro’ dos ‘cónegos’ considerou também que 80% de um jogo de futebol depende das “tomadas de decisão” dos atletas em milésimas de segundo e reconhece que a equipa denotou um “comodismo inconsciente” na forma como defendeu a vantagem mínima em Chaves, abdicando de ter bola em vários momentos.



O Moreirense, 10.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com quatro pontos, recebe o Sporting de Braga, nono, com os mesmos pontos, em jogo marcado para as 15:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.