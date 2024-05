Rui Duarte diz que Sporting de Braga tem que "ganhar seja como for" ao Casa Pia

Os bracarenses perderam na última jornada com o Benfica, na Luz, por 3-1, e estão agora a um ponto de distância do terceiro classificado, o FC Porto, e com mais dois que o quinto, o Vitória de Guimarães (que perdeu, sábado, com o Rio Ave, 2-1), equipas que defrontam nas próximas rondas, as últimas do campeonato.



“Temos que estar focados completamente neste jogo, é importantíssimo ganhar amanhã [domingo]. Temos que perceber as características do jogo e a sua envolvência, é claramente uma final que temos que agarrar com unhas e dentes”, disse.



O técnico reforçou várias vezes a importância da equipa ‘arsenalista’ somar os três pontos diante do Casa Pia.



“Temos que concentrar todas as nossas energias neste jogo, dar um passo em frente, é importantíssimo ganhar seja como for”, frisou.



A derrota de hoje do Vitória de Guimarães, no terreno do Rio Ave (2-1), “não alterou nada” da preparação do jogo dos bracarenses, garantiu Rui Duarte.



“Nem falámos sobre isso. Temos que fazer o nosso, não há outro caminho. Se estivermos a pensar noutras coisas, vamos espalhar-nos ao comprido. O Casa Pia é uma equipa muito competente e não vale a pena pensar noutras coisas”, disse.



Rui Duarte considerou também que já vê o seu ‘dedo’ na equipa em “algumas coisas”.



“A nível do processo ofensivo na Luz já se viu alguma coisa, sem bola tranquila e organizada e agressiva defensivamente. Mas, é curto ainda. Temos que ser mais consistentes mais tempo no jogo porque o futebol é sempre um processo evolutivo, não podemos estagnar. A aceitação das nossas propostas tem sido incrível, fico feliz por estarem empenhados em cumprir o que lhes propomos, são bons sinais e boas energias para amanhã [domingo]”, disse.



Juntamente com o Sporting de Braga, o Casa Pia é a equipa do campeonato que fez mais pontos fora do que em casa (21/14), sendo que os minhotos têm, nesta altura, mais um jogo como visitante do que os casapianos.



“Revela o que o Casa Pia tem vindo a fazer, não só este ano. É uma equipa defensivamente muito competente, joga bem no erro do adversário e, se não sofre golos, está mais próxima de discutir o jogo. Têm uma identidade muito própria, fácil de identificar, mas é difícil de se jogar contra”, disse.



Rui Duarte analisou ainda a derrota na Luz, considerando que o Sporting de Braga deixou de fazer na segunda parte o que tinha feito na primeira.



“Ao não fazer isso, houve um misto de tudo: desorganização, incapacidade e o Benfica, como equipa com qualidade, cresceu. O que retirámos desse jogo é que houve coisas boas no processo. Fizemos uma semana boa e temos de prolongar isto durante os 90 minutos para sermos uma equipa forte, mais capaz”, disse.



O técnico explicou também que o facto de ter feito só três substituições nesse jogo: “acontece ali uma coisa com o Álvaro [Djaló] e ficámos só com uma paragem [para fazer alterações]. Estar a mudar três jogadores só porque sim… tínhamos que ser cirúrgicos. Todos os jogadores contam”, disse.



O defesa direito espanhol Victor Gómez foi expulso no jogo com os ‘encarnados’ e falha o jogo com os ‘gansos’, em sentido contrário do compatriota Abel Ruiz, que regressa após castigo.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 62 pontos, e Casa Pia, 10.º, com 35, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.