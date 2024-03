Santa Clara empata em Viseu e reassume liderança isolada da II Liga

Marquinho, aos 29 minutos, com um disparo forte e colocado, colocou os beirões em vantagem, mas Sidney Lima, na sequência de um canto, aos 82, garantiu o ponto para os açorianos.



No jogo, houve sempre mais Santa Clara, com o Académico de Viseu a dar a iniciativa ao adversário e a procurar, em transição, criar problemas a Gabriel Batista.



Nos primeiros 45 minutos, os líderes da II Liga chegaram mais vezes à área viseense, mas claras oportunidades de golo só mesmo uma, aos nove minutos, quando Ricardinho escapou pela esquerda, ficou só com Gril pela frente, mas o esloveno parou o remate do jogador do Santa Clara.



Aos 29, Marquinho colocou a sua equipa em vantagem, e o Santa Clara sentiu o golo adversário, e não incomodou Gril até ao intervalo.



No segundo tempo, com as substituições que foi operando, Vasco Matos tornou a sua equipa ainda mais ofensiva, e viu Safira desperdiçar o empate, à passagem dos 76 minutos, rematando por cima da baliza só com Gril pela frente.



Mas a igualdade chegou num lance de bola parada, aos 82 minutos, com Sidney Lima, na sequência de um canto, a saltar mais alto que toda a gente e, de cabeça, a fazer o golo.



Após o jogo da 24.ª jornada, o Santa Clara está na frente com 52 pontos, mais um do que o AVS, enquanto o Académico de Viseu manteve a sétima posição, agora com 35 pontos.







Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Santa Clara, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Marquinho, 29 minutos.



1-1, Sidney Lima, 82







Equipas:



– Académico de Viseu: Gril, Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Sori Mané, Samba Koné, Marquinho, Famana Quizera (Rodrigo Pereira, 56), Ott e André Clóvis.



(Suplentes: João Monteiro, Messeguem, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, Simonsen, Nduwarugira, Tomás Silva, Henrique Gomes e Martim Ferreira).



Treinador: Jorge Simão.



- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Pedro Pacheco, Rocha, Lucas Soares, Pedro Ferreira (Adriano, 73), Klismahn (Jair Semedo, 86), Paulo Henrique (Rafael Martins, 64), Ricardinho, Safira (Vinicius, 86) e Bruno Almeida (Gabriel Silva, 64).



(Suplentes: Sema Velasquez, Adriano, Jair Semedo, MT, Gabriel Silva, Vinicius e Rafael Martins.



Treinador: Vasco Matos.







Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milioransa (33), André Almeida (45+1) e Adriano (90+6).



Assistência: 871 espetadores.