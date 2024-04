Santa Clara perde com o Paços e desperdiça chance de cimentar a liderança

O único tento da partida foi anotado aos 87 minutos, por Pablo.



A primeira ocasião de perigo pertenceu ao Santa Clara, aos 11 minutos, e foi da autoria de Klismahn, médio brasileiro que rematou por cima já dentro da grande área, após boa iniciativa de Ricardinho no corredor direito.



O Paços de Ferreira respondeu ao minuto 21, com o avançado Brian Cipenga a falhar de forma incrível quando tinha a baliza completamente à mercê.



Aos 28 minutos, foi a vez de o esquerdino Bruno Almeida tentar a sua sorte, mas o remate embateu nas malhas laterais.



Os açorianos ainda criaram mais uma oportunidade antes do intervalo, aos 40 minutos, altura em que Vinícius apareceu em boa posição, mas não conseguiu ultrapassar o guardião Jaimes. Na recarga ao lance, o avançado brasileiro permitiu o corte a Ferigra.



Depois de uma primeira parte animada, assistiu-se a um jogo monótono durante a etapa complementar, na qual a primeira situação de perigo apenas surgiu aos 81 minutos, com Gabriel Silva a rematar ao lado.



O Paços de Ferreira conseguiu mesmo marcar na única vez em que chegou à baliza contrária, por intermédio de Pablo, já perto do final: Brian Cipenga desequilibriou por completo a defesa do Santa Clara e serviu o brasileiro que, em posição privilegiada, não perdoou.



Apesar da derrota, o Santa Clara mantém-se no topo da II Liga, com 59 pontos, mais três do que o AVS, segundo classificado, que no sábado perdeu com o Nacional, terceiro. De resto, foram os madeirenses que retiraram dividendos desta ronda, já que colocaram-se a quatro pontos dos açorianos e a um dos avenses.







Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Santa Clara - Paços de Ferreira, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Gabriel Silva, 04 minutos.







Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Rocha, Pedro Pacheco, Ricardinho, Adriano (Ageu, 80), Klismahn (Yannick Semedo, 60), Paulo Henrique, Bruno Almeida (Andrézinho, 80), Vinícius (Gabriel Silva, 64) e Rafael Martins (Alisson Safira, 60).



(Suplentes: Marcos Díaz, Rafael Sousa, Sema Velázquez, Andrézinho, Ageu, Yannick Semedo, Alisson Safira, MT e Gabriel Silva).



Treinador: Vasco Matos.



- Paços de Ferreira: Jeimes, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Gorby, Luiz Carlos, Welthon Júnior (Matchoi, 74), Uilton (Costinha, 84), Brian Cipenga (Ícaro, 90+2) e Rui Fonte (Pablo, 84).



(Suplentes: Zé Pedro, Ícaro, Antunes, Matchoi, Marcos Paulo, Tiago, Aldair, Costinha e Pablo).



Treinador: Ricardo Silva.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jójó (33), Adriano (49) e Pedro Pacheco (78).



Assistência: 2.021 espetadores.