Santa Clara procura as "melhores soluções" para a equipa jogar na próxima época

O Estádio de São Miguel corre o risco de não ser licenciado, havendo necessidade de o Governo Regional dos Açores, que é proprietário do recinto, efetuar obras para que o espaço possa continuar a ser utilizado pelo emblema açoriano na temporada de 2024/2025, em que irá participar na I Liga, conforme afirmou Ricardo Pacheco, presidente do clube e vogal da SAD, em declarações à RTP Açores.



"O que podemos dizer é que existe uma convergência de ideias. Estamos todos dispostos a unir forças para encontrar as melhores soluções e certamente vamos encontrar, para termos um crescimento do projeto desportivo em São Miguel", afirmou Klauss Câmara, à margem de uma visita às instalações do quartel de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.



O CEO dos 'encarnados' de Ponta Delgada quis ainda "tranquilizar os adeptos", garantindo que após o duelo com a União de Leiria, no domingo, na derradeira jornada da II Liga, estará disponível para abordar “tudo o que seja importante".



O alerta quanto à necessidade de serem feitas obras foi feito em primeira instância por Ricardo Pacheco em declarações à RTP Açores, nas quais admitiu haver a forte possibilidade de a equipa jogar em território continental na próxima época.



"Terão de ser realizadas obras num futuro muito imediato, salvo erro até ao dia 20 ou 24 de junho. Se este problema não for resolvido, o Santa Clara não jogará em São Miguel na próxima época desportiva. Sei que existe esta preocupação por parte das entidades governamentais", referiu.



Em declarações ao canal regional, a secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, foi questionada acerca da possibilidade de passar a gestão do Estádio de São Miguel para a SAD do Santa Clara, cenário que não afastou, mas também não se comprometeu.



"Ainda é prematuro avançar com qualquer resposta a esse nível. Não afasto qualquer tipo de cenários, mas também não me posso comprometer com qualquer tipo de cenário", referiu a governante.



Sofia Ribeiro referiu que o relvado do estádio recebeu recentemente uma boa avaliação e que o Governo dos Açores ainda não foi informado sobre qualquer relatório da Liga de clubes a exigir alterações, embora admita que têm existido conversações com a SAD açoriana no sentido de melhorar alguns aspetos daquele recinto.



O Santa Clara garantiu no último domingo o regresso à I Liga de futebol, juntamente com o Nacional, um ano depois de ter sido despromovido ao segundo escalão.