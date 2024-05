Santa Clara promovido à I Liga

O conjunto açoriano viu a subida assegurada uma hora antes de jogar no terreno do Mafra, uma vez que fica no segundo lugar com mais três pontos que o AVS e tem vantagem no confronto direto, numa altura em que falta disputar apenas uma jornada.



À mesma hora, jogou o Nacional, que venceu por 3-2 em Tondela e é agora líder com 68 pontos, mais um que o Santa Clara, tendo também assegurado a promoção.



Comandados por Vasco Matos, os ‘encarnados’ de Ponta Delgada vão marcar presença no principal escalão do futebol português pela nona vez, depois de 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.



A melhor prestação na prova foi na temporada de 2020/2021, quando, sob o comando técnico de Daniel Ramos, terminou na sexta posição, com um total de 46 pontos.



Na época seguinte, Ramos acabaria por sair para o Al Faisaly e ser substituído por Nuno Campos, que mais tarde também deixou os Açores para dar lugar a Mário Silva. Apesar das mudanças no comando técnico, os açorianos acabaram em sétimo, com 40 pontos, atingindo a segunda melhor classificação da história do clube.



Em 2022/2023, temporada em que Bruno Vicintin assumiu a presidência da SAD, o Santa Clara não resistiu e desceu mesmo ao segundo escalão, cinco anos depois da promoção. Para registo ficam também as boas campanhas com o treinador João Henriques em 2018/2019 e 2019/2020, nas quais foi 10.º e nono classificado, respetivamente.



Na primeira vez que os açorianos disputaram a I Liga, em 1999/2000, a equipa na altura orientada por Manuel Fernandes desceu, após ficar no último lugar com 31 pontos. Seguiu-se a presença em 2001/2002, ano em que foi 14.º colocado, com 37 pontos, antes de voltar a descer no ano seguinte, após ter sido 17.º e penúltimo, com 35.



O atual técnico do Santa Clara, Vasco Matos, volta, desta forma, a estar envolvido numa subida ao principal escalão, depois de em 2021/2022 ter ajudado, como treinador-adjunto, o Casa Pia a subir à I Liga.



Depois de três anos como 'braço direito' de Filipe Martins, Matos assumiu o projeto do Santa Clara esta temporada como treinador principal, cargo que tinha ocupado entre 2017 e 2019 no Vilafranquense, e em 2019/2020 no Alverca.



Ao fim de 32 jogos realizados, os 'encarnados' são segundos na tabela, com um jogo e um ponto a menos que o Nacional.



Para além de ser a equipa com menos golos sofridos (19 no total), o Santa Clara é também quem menos vezes perdeu esta época no segundo escalão. Curiosamente, os três desaires foram em casa e todos por 1-0, diante de Mafra, Nacional e Paços de Ferreira.