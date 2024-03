Santa Clara vence AVS com dois penáltis e fica mais perto da subida

A responsabilidade do jogo e o equilíbrio de valores levaram a melhor sobre a qualidade esperada nesta cimeira de líderes, com o Santa Clara a ser bafejado já depois da meia hora com uma grande penalidade, por alegado derrube de Alaba a Paulo Henrique.



Bruno Almeida adiantou os açorianos aos 33 minutos, na sequência da sua melhor jogada.



Os locais, por sua vez, encontraram os corredores bem vigiados e não conseguiram criar em quantidade para o goleador Nené, muito e bem vigiado.



Tunde atirou ao lado na resposta ao golo sofrido e Mercado acertou no guarda-redes Gabriel Batista, no melhor que o AVS produziu numa primeira parte que não deixou saudades.



Perto do intervalo, Anthony tentou aliviar a bola em livre lateral do Santa Clara e quase marcava na própria baliza.



O AVS acentuou o domínio no segundo tempo e a maior intensidade em campo deu resultado aos 51 minutos, pelo inevitável Nené, a empurrar com o ventre a bola para o empate, após canto da direita.



Os locais pareciam lançados para a reviravolta, mas um alívio defensivo mal calculado de Zé Ricardo acertou em Bruno Almeida, para mais um penálti que o próprio converteu, aos 60 minutos, devolvendo a vantagem aos açorianos.



Este golo, contra a corrente do jogo, pesou muito nos locais e deu ânimo redobrado aos açorianos, que cerraram fileiras. Para a defesa do resultado contou ainda Gabriel Batista, decisivo a defender o cabeceamento do central Anthony, aos 80 minutos.



Numa transição rápida, e após ressalto feliz, Ricardinho permitiu a defesa a Trigueira, desperdiçando o terceiro, aos 88.



Após este feliz triunfo, o Santa Clara recuperou a liderança isolada, agora com 59 pontos, mais três do que o AVS, segundo, e também em zona de subida direta, com os mesmos 56.







Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Santa Clara, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Bruno Almeida, 33 minutos (grande penalidade).



1-1, Nené, 51.



1-2, Bruno Almeida, 60 (grande penalidade).







Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Edson Farias, 46), Anthony Correia, Jorge Teixeira, Zé Ricardo (Talles, 84), Fábio Pacheco, Bernardo Martins (João Amorim, 73), Luís Silva, Tunde (Stênio, 73), Nené (Samuel Granada, 84) e Mercado.



(Suplentes: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Edson Farias, Dioh, João Amorim, Gustavo Mendonça, Stênio, Talles e Samuel Granada).



Treinador: Jorge Costa.



- Santa Clara: Gabriel Batista, Luís Rocha, Pedro Pacheco, Paulo Henrique, Lucas Soares, Pedro Ferreira, Adriano Firmino (Jair Semedo, 74), Vinícius (Ageu, 81), Bruno Almeida (MT, 81), Rafael Martins (Alisson Safira, 62) e Ricardinho.



(Suplentes: Marcos Díaz, Rafael Santos, Sema Velásquez, MT, Jair Semedo, Ageu, Andrezinho, Alisson Safira e Gabriel Silva).



Treinador: Vasco Matos.



Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo Rafael Martins (17), Léo Alaba (31), Safira (66), Pedro Ferreira (68) e Edson Farias (83).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.