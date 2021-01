Santa Clara vence Moreirense e está nos "quartos" da Taça de Portugal

Num duelo entre equipas da I Liga, o Santa Clara adiantou-se no marcador aos 36 minutos, com um golo de Ukra, mas o Moreirense empatou aos 51, por intermédio de Walterson. Já na segunda parte, Shahriar, aos 87, marcou o golo que garantiu o apuramento.



Nos quartos de final da Taça de Portugal, que se vão realizar entre 27 e 29 janeiro, o Santa Clara vai defrontar o vencedor da partida entre o Sporting de Braga, da I Liga, e o Torreense, do Campeonato de Portugal.