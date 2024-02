Santa Clara vence o Feirense nos Açores e continua isolado na liderança

Alisson Safira (21 minutos) marcou o primeiro de penálti, o haitiano Antoine (35) ainda restabeleceu a igualdade, mas o brasileiro (45) ‘bisou’ e garantiu o triunfo para os 'encarnados' de Ponta Delgada.



A turma da casa entrou melhor no encontro e, logo aos nove minutos, Pedro Pacheco teve nos pés uma boa oportunidade, através de um remate ao segundo poste, após canto, num lance em que Antoine cortou a bola sobre a linha de golo.



Paulo Henrique também ameaçou de cabeça, mas o golo apenas surgiu de penálti, aos 21 minutos, por intermédio de Alisson Safira.



O Feirense empatou ao minuto 35, após uma arrancada pelo lado direito do ataque protagonizada por Antoine, que rematou entre as pernas do guarda-redes Gabriel Batista.



Contudo, o Santa Clara conseguiu mesmo ir em vantagem para o descanso, graças a novo golo de Safira, aos 45 minutos.



O avançado brasileiro ‘bisou’ na sequência de um livre estudado, com o guardião Diego Callai a não ficar isento de culpas na forma como abordou o lance, pois não conseguiu segurar a bola e esta acabou por ultrapassar a linha de golo.



Na etapa complementar, ambas as equipas tiveram oportunidades para voltar a marcar. Do lado do Feirense, foi Banjaqui quem quase fez o golo, com um desvio do lado direito, após cruzamento de Rúben Alves.



Instantes depois, quando o cronómetro registava 75 minutos, Rafael Martins apareceu isolado, mas, após fintar Callai, rematou às malhas laterais.



Nos minutos finais, o Feirense pressionou em busca do empate e tentou instalar-se junto à área do Santa Clara, esbarrando sempre na boa organização coletiva imposta pela turma comandada por Vasco Matos.



Com este resultado, a turma açoriana, que acabou com 10 face à expulsão de Ageu, já aos 90+4 minutos, termina a 21.ª jornada como primeira classificada da II Liga, com mais três pontos que o segundo classificado AVS.







Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Alisson Safira, 21 minutos (grande penalidade).



1-1, Antoine, 35.



2-1, Alisson Safira, 45.



Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Rocha, Pedro Pacheco, Lucas Soares, Pedro Ferreira (Ageu, 83), Klismahn (Semedo, 74), Paulo Henrique, Ricardinho, Vinicius (Bruno Almeida, 67) e Alisson Safira (Rafael Martins, 74).



(Suplentes: Marcos Díaz, Rafael Santos, Sema Velázquez, Ageu, Bruno Almeida, Semedo, MT e Rafael Martins).



Treinador: Vasco Matos.



- Feirense: Diego Callai, Filipe, Cláudio Silva (Jorge Pereira, 46), Tony, Brás (Rúben Alves, 46), Banjaqui (Picas, 79), Washington, Oche (Henrique Jocu, 62), Sérgio Conceição (Shodipo, 62), Dudu e Antoine.



(Suplentes: Pedro Mateus, Paredes, Jorge Pereira, Shodipo, Henrique Jocu, Picas, Castro, Guilherme e Rúben Alves).



Treinador: Ricardo Sousa.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alisson Safira (10), Pedro Ferreira (14), Diego Callai (16), Cláudio Silva (33), Pedro Pacheco (77), Henrique Jocu (80), Ageu (84 e 90+4) e Semedo (90). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ageu (90+4).



Assistência: 1.035 espetadores.