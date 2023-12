SC Braga triunfa na Choupana por 3-1 e está na "final four"

José Gomes reduziu para 1-3 após o intervalo. Um golo que motivou os madeirenses, que criaram situações de perigo, mas a equipa de Braga soube segurar a vantagem e consequentemente o apuramento deste Grupo A para a final de Leiria.



Na `final four` da Taça da Liga, a disputar em 23, 24 e 27 de janeiro de 2024, em Leiria, já se sabe que o Benfica vai defrontar o Estoril Praia, que venceu o Grupo D, enquanto a outra meia-final irá opor o SC Braga e o vencedor do grupo C, Sporting ou Tondela.