Seleção feminina de futebol goleia Coreia do Sul em jogo de preparação

A resistência da seleção asiática durou apenas 18 minutos, quando Joana Marchão anotou o primeiro golo, beneficiando ainda de uma falha grave da guarda-redes contrária, tendo o intervalo chegado já com 4-0, depois dos tentos de Telma Encarnação (37), Andreia Faria (45) e Jéssica Silva (45+2), com esta última a `bisar` já na segunda parte, ao anotar o quinto golo, aos 52. A Coreia do Sul reduziu aos 80, através de Hwa-Yeon Son.

A seleção portuguesa cumpriu um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, que integrou dois jogos, tendo derrotado no primeiro a República Checa (3-1) e hoje a Coreia do Sul (5-1), encontros inseridos na preparação para a fase de qualificação para o Europeu de 2025.