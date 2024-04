Sérgio Vieira considera positivo calendário do Estrela só contra rivais diretos

“Estas seis finais são contra adversários da nossa dimensão e com os nossos objetivos. Dá-nos maiores possibilidades de atingir o que queremos. É positivo que sejam estes os adversários que temos pela frente. O Rio Ave é um clube mais estruturado, mas nós temos os adeptos, o José Gomes, a nossa atitude e organização. Sentimos que temos pontos favoráveis, que só poderão acontecer se os colocarmos em prática. Teremos de ser superiores e ganhar, indo com toda a ambição para dentro de campo”, expressou.



Na primeira volta, amadorenses e vila-condenses empataram 1-1, sendo que, estando ambos na luta pela manutenção, uma vantagem no confronto direto pode revelar-se importante, mas Sérgio Vieira apontou para os comportamentos da formação.



“O jogo tem uma importância grande, são três pontos na nossa casa, temos de cumprir os nossos objetivos em termos de comportamentos individuais e coletivos. O resultado final só é consequência dos nossos comportamentos. Se não os tivermos, não vamos conseguir o que pretendemos. Vamos focar-nos muito em fazer com que o resultado seja positivo para nós”, afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão.



O defesa brasileiro Mansur cumpre castigo, mas Sérgio Vieira pode, por outro lado, já contar com João Reis, Keliano e Rodrigo Pinho, regressados de lesão, com o avançado Gustavo Henrique a ser o único entregue ao boletim clínico.



“O Rio Ave é uma equipa difícil, pela estrutura, projeto, tempo de permanência do Luís [Freire] ou a qualidade do trabalho individual e coletivo. Consideramos que é um duelo difícil e, para ganhar, temos de ser superiores. Temos os aspetos individuais e coletivos que caracterizam o Rio Ave bem identificados. Temos de nos focar exclusivamente nos nossos comportamentos e no que temos de fazer. Se nós formos superiores em todos os aspetos, de certeza que vamos ser felizes amanhã [domingo]”, sublinhou o técnico.



Regressado à titularidade na ronda transata, na visita ao Moreirense (2-2), na qual até apontou um dos golos do conjunto ‘tricolor’, o avançado brasileiro André Luiz também marcou presença na antevisão, na qual abordou o futuro, após a cedência do Flamengo.



“Eu não decido nada. Estou aqui até ao final da temporada. Sou jogador do Estrela da Amadora até ao final e, enquanto aqui estiver, vou dedicar-me ao máximo. O resto virá pelos meus empresários”, disse o jogador, que contabiliza quatro golos em 22 partidas.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 27 pontos, recebe no domingo o Rio Ave, 12.º, com 29, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.