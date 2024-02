Sp.Braga afastado da Youth League pelo AC Milan nos penáltis

A equipa portuguesa forçou o desempate por penáltis com o golo do empate a 2-2 alcançado aos 90+4 minutos, através de um desvio de cabeça de Rúben Furtado, mas nos remates da marca dos 11 metros falhou dois contra apenas um dos italianos.



O AC Milan, semifinalista da edição de 2022/23, chegou à vantagem por Diogo Sia (1-0), aos 24 minutos, após o guarda-redes português João Carvalho ter defendido um penálti aos 12 e João Vasconcelos, aos 16, ter rematado à trave.



Mais perigoso e rematador, com ocasiões protagonizadas por João Vasconcelos, Nuno Matos, Jonatás Nuno, Diego Rodrigues e Dinis Rodrigues, o Sporting de Braga chegou ao intervalo a perder por 1-0, mas mais perto do empate do que o AC Milan aumentar.



A segunda parte principiou com os ‘arsenalistas’ instalados na intermediária contrária, na tentativa de chegar ao empate, e duas bolas aos ferros de cada uma das balizas, por Diego Sia, aos 51 minutos, e Rúben Furtado, aos 59.



Mais do que justificado, o Sporting de Braga empatou a 1-1 por Dinis Rodrigues, aos 66 minutos, após cruzamento milimétrico de Rúben Furtado, mas o AC Milan voltou à liderança por 2-1, por Kevin Zeroli, aos 71, com um toque de calcanhar.



Os minutos finais do encontro foram frenéticos, com duas expulsões para o banco dos ‘guerreiros’, e com o Sporting de Braga a chegar à igualdade por Rúben Furtado, aos 90-4 minutos, obrigando ao desempate por penáltis.



Nas grandes penalidades, o AC Milan foi mais eficaz e concretizou quatro, tendo o seu guarda-redes francês Noah Raveyre defendido duas, enquanto o Sporting de Braga concretizou apenas duas e João Carvalho parou uma.



O Sporting de Braga falhou assim a possibilidade de se juntar ao FC Porto nos quartos de final da Youth League (Sub-19), enquanto o AC Milan vai defrontar o vencedor do encontro entre o Real Madrid e o Leipzig.



A estreante formação do Sporting de Braga foi afastada da prova sem perder qualquer jogo, depois de ter terminado na segunda posição o Grupo C, atrás do Real Madrid, e de ter afastado no ‘play-off’ o Partizan, na Sérvia, com um triunfo por 2-0.