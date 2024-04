Sporting-Benfica. "Águias" com mais vitórias do que os "leões" em 319 jogos

Num duelo iniciado em 1907,A vantagem do Benfica é grande, mas, na terceira década do século XXI (desde 2020/21), comanda o Sporting, com mais uma vitória (quatro contra três) e mais um golo marcado (18-17), contando-se ainda três empates.No primeiro dérbi dos dérbis desta época, na Luz, para a 11.ª jornada da I Liga, os encarnados igualaram o registo da década, ao venceram por 2-1, numa épica reviravolta assinada com dois tentos nos descontos.O Sporting respondeu, porém, em Alvalade, ao vencer por 2-1, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num embate em que chegou a liderar por 2-0, com tentos de Pedro Gonçalves (nove) e, claro, de Gyökeres (54), tendo o ‘omnipresente’ norueguês Aursnes ainda reduzido a desvantagem (68 minutos).Estes dois resultados contrastam com o de terça-feira, que, tal como os dois jogos da época passada, acabou com uma igualdade a dois golos, invariavelmente com o Sporting a comandar o marcador e a garantir a qualificação para a final do Jamor.O Sporting, que lidera a I Liga, com 68 pontos, e com menos um jogo, recebe o campeão Benfica, segundo, com 67, no sábado, num dérbi com início às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e a contar para a 28.ª jornada.