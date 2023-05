Sporting-Benfica com a emoção extra de poder decidir campeão

Este é o cenário, teoricamente, mais lógico, em que o Benfica depende de si para ser campeão nesta ronda, mas a festa encarnada até poderá acontecer muito antes da entrada em campo, ainda no sábado, se o rival FC Porto perder na visita a Famalicão.Um contexto pouco provável, mas que deixaria o Benfica campeão, face aos quatro pontos de vantagem que a equipa tem para os "dragões" e quando estes teriam apenas mais um jogo para realizar, na última ronda (receção ao Vitória de Guimarães).Outras contas que darão um Benfica campeão já nesta jornada podem passar por um empate dos encarnados, se o FC Porto não conseguir também mais do que uma igualdade no sábado.No dérbi, o guarda-redes espanhol Adán poderá ficar de fora das opções no Sporting, depois de ter sido expulso na última jornada, enquanto Chermiti tem figurado no boletim clínico, devido a uma lombalgia, bem como St. Juste.As contas do título passam este fim de semana pelo Estádio José de Alvalade, mas podem, igualmente, ser adiadas para a última ronda, se o FC Porto fizer em Vila Nova de Famalicão melhor do que o Benfica em Alvalade.O FC Porto ainda tem o Sporting de Braga em perseguição, a cinco pontos, embora não se perspetive um descalabro dos "dragões", que permitisse aos minhotos chegarem nestas duas últimas jornadas ao segundo lugar, de acesso direto à Champions.O Sporting de Braga, que visita no sábado o Boavista (18h00), tem também a preocupação de segurar a terceira posição, quando ainda está sob ameaça do Sporting, num cenário em que um triunfo no Bessa resolve a questão para a formação de Artur Jorge.





Luta pela permanência



Na outra ponta da classificação, a certeza é que dois dos três últimos – Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara – não vão escapar à descida à II Liga e são estes que ainda se tentam agarrar ao play off de manutenção (3 e 11 de junho).



O Marítimo ocupa para já essa posição, a 16.º, com 23 pontos, enquanto o Paços é 17.º, com 20, e o Santa Clara, 18.º e último, com 19.



A jornada abre na sexta-feira com a receção do Marítimo ao Vizela e pode, desde logo, definir a situação: se os insulares vencerem, asseguram o play off, a disputar com o terceiro da II Liga (Farense ou Estrela da Amadora), e despromovem de imediato Paços de Ferreira e Santa Clara.



O Santa Clara recebe nesta 33.ª jornada o Portimonense (15h30, horas de Lisboa), no sábado, e o Paços de Ferreira o Rio Ave (18h00), no domingo.





Lugares de acesso à UEFA



Na luta pelos lugares europeus, o Vitória de Guimarães já assegurou a presença na Liga Conferência Europa, embora ainda falte determinar em que posição, quinto ou sexto, face à distância de dois pontos para o Arouca.



Os vimaranenses recebem no domingo o tranquilo Gil Vicente (14.º) e o Arouca no sábado o Desportivo de Chaves (7.º), que abdicou da ida à Europa, optando por não se inscrever.



A duas jornadas do final, esta luta inclui ainda o Famalicão, oitavo, mas com a equipa, que recebe o FC Porto, a distantes cinco pontos do Arouca, sexto.



Programa da 33.ª jornada:



- Sexta-feira, 19 mai:



Marítimo – Vizela, 20h15



- Sábado, 20 mai:



Santa Clara – Portimonense, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)



Arouca - Desportivo de Chaves, 15h30



Boavista - Sporting de Braga, 18h00



Famalicão - FC Porto, 20h30



- Domingo, 21 mai:



Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15h30



Casa Pia - Estoril Praia, 18h00



Paços de Ferreira - Rio Ave, 18h00



Sporting - Benfica, 20h30