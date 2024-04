Sporting defronta Vitória a pensar no título

O líder do campeonato dispõe de uma vantagem confortável de sete pontos sobre o Benfica, campeão em exercício e atual segundo classificado, que encerra a ronda na segunda-feira, no estádio do Farense, enquanto o FC Porto, terceiro, já está matematicamente afastado do título.Os "dragões" serão, precisamente, o adversário seguinte do Sporting, que já tem caminho aberto para se sagrar campeão pela 20.ª vez, mesmo que deixe escapar alguns pontos nas próximas duas jornadas, uma vez que depois jogará com três adversários acessíveis: Portimonense (16.º), Estoril Praia (13.º) e Desportivo de Chaves (17.º).O Vitória venceu cinco dos últimos seis jogos na prova (ainda que tenha empatado o último, a um golo, na receção ao Farense), e ganhou o único confronto com o Sporting na temporada 2023/24, na primeira volta, por 3-2, mas os números do comandante são ainda mais impressionantes.A equipa treinada por Rúben Amorim é a única 100% vitoriosa no seu estádio e pode obter o oitavo triunfo seguido, igualando a melhor série da I Liga, que já lhe pertence, contando para isso com o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da competição, com 22 golos, apesar de ter ficado em ‘branco’ nos últimos quatro jogos.





Benfica com sentimento dúbio



Após a derrota por 2-1 no estádio José Alvalade, no início do mês, o Benfica apontou baterias à Liga Europa, para a qual defrontará o Marselha esta quinta-feira, na segunda mão dos quartos de final, em França, onde vai defender a vantagem de 2-1 alcançada em Lisboa.



A formação orientada pelo alemão Roger Schmidt defronta o Farense, 10.º posicionado - com o qual empatou 1-1 em casa -, já com pouco a ganhar ou a perder até ao fim do campeonato, uma vez que, além de estar a sete pontos de distância do rival lisboeta, tem 11 de vantagem sobre FC Porto e Sporting de Braga.



FC Porto, Braga e Vitória



Mais do que sonhar com o acesso à "Champions", reservado apenas aos dois primeiros colocados, os "dragões" procuram segurar o terceiro lugar, ainda que o grande objetivo se resuma à Taça de Portugal, onde está apurado para a final.



A equipa treinada por Sérgio Conceição, que ficou privado do guarda-redes Diogo Costa, devido a lesão, distanciou-se do topo da tabela e permitiu à aproximação das duas equipas minhotas nas últimas três jornadas, ao perder com Estoril Praia (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1) e empatar com o Famalicão (2-2).



Se os vimaranenses terão um teste muito difícil em Alvalade, o Sporting de Braga recebe no sábado o lanterna-vermelha Vizela, o adversário ‘ideal’ para aproveitar uma eventual nova escorregadela do FC Porto, no dia seguinte, perante o Casa Pia, que ocupa uma não totalmente segura nona posição.



Luta pela manutenção



Um pouco mais abaixo, no 12.º posto, o Boavista vai apresentar-se no sábado frente ao Estrela da Amadora com um novo técnico, Jorge Simão, que regressou ao Bessa cinco anos depois, para substituir Ricardo Paiva, protagonista da 12.ª "chicotada psicológica" da temporada.



O Desportivo de Chaves, que na segunda-feira deixou o último lugar da I Liga, relegando o Vizela para essa incómoda posição, ao impor-se por 1-0 aos vizelenses, recebe no domingo o Estoril Praia em mais um jogo importante na luta pela manutenção, numa jornada que abre na sexta-feira, com o confronto entre Rio Ave (11.º) e Arouca (sétimo).



Programa da 30.ª jornada:



- Sexta-feira, 19 abr:



Rio Ave – Arouca, 20h15



- Sábado, 20 abr:



Moreirense - Gil Vicente, 15h30



Boavista - Estrela da Amadora, 18h00



Sporting de Braga – Vizela, 20h30



- Domingo, 21 abr:



Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 15h30



Famalicão - Portimonense, 15h30



Casa Pia - FC Porto, 18h00



Sporting - Vitória de Guimarães, 20h30



- Segunda-feira, 22 abr:



Farense – Benfica, 20h15