Sporting e Benfica disputam primeira mão das meias da Taça em 29 de fevereiro

O dérbi lisboeta foi agendado para uma quinta-feira, às 20:45, no reduto `leonino`, em vésperas de os `encarnados` visitarem o FC Porto e de os `leões` receberem o Farense, na 24.ª jornada da I Liga, que, por enquanto, está pré-definida para 03 de março.

No mesmo comunicado, divulgado no seu site oficial, a FPF informou também que o Santa Clara-FC Porto, dos quartos de final, será reatado igualmente em 29 de fevereiro, a partir das 15:00 locais (16:00 em Lisboa).

O duelo entre açorianos e `dragões`, em Ponta Delgada, o único dos `quartos` que ficou por concluir, iniciou-se em 07 de fevereiro, mas teve de ser interrompido aos 27 minutos, devido às más condições climatéricas, que impossibilitaram que a bola rolasse no relvado do Estádio de São Miguel.

Meia hora após a interrupção, e cumprindo com o regulamento, o árbitro Gustavo Correia regressou ao relvado para testar a capacidade da bola em rolar em diferentes zonas do terreno, verificando que o mesmo estava impraticável, o que levou à suspensão do encontro.

Nos quartos de final, o Benfica eliminou o Vizela (2-1) e o Sporting impôs-se à União de Leiria (3-1), enquanto o Vitória de Guimarães bateu o Gil Vicente (3-1), sendo que irá defrontar nas meias-finais Santa Clara ou FC Porto.

Programa do último jogo dos quartos de final e do primeiro das meias-finais da Taça de Portugal:

- Quinta-feira, 29 fev:

Quartos de final

Santa Clara -- FC Porto, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Meias-finais (primeira mão)

Sporting -- Benfica, 20:45.