Sporting e Benfica jogam segundo dérbi em quatro dias

A confiança dos "leões" aumentou com a recente qualificação para a final da Taça de Portugal, alcançada na terça-feira com um empate 2-2 no estádio do Benfica, na segunda mão das meias-finais, depois de se terem imposto por 2-1 no seu terreno, na primeira mão, disputada há mais de um mês.O Sporting é também a única equipa que apresenta um registo 100% vitorioso perante os seus adeptos, enquanto os encarnados têm revelado algumas fragilidades fora de casa, onde já desperdiçaram 10 pontos, os últimos na sequência de uma pesada derrota na visita ao FC Porto, por 5-0.Perante tantas contrariedades,





Recordar a 1.ª volta



Em 12 de novembro de 2023, o Sporting chegou aos 90 minutos a vencer por 1-0, mas a perseverança do campeão nacional permitiu-lhe virar o resultado e impor-se por 2-1, com dois golos "fora de horas", marcados por João Neves, aos 90+4, e pelo dinamarquês Casper Tengstedt, aos 90+8.



O sueco Viktor Gyökeres tinha inaugurado o marcador, aos 45 minutos, e, quase cinco meses mais tarde, volta a constituir-se como a arma mais temível da equipa orientada por Rúben Amorim, como se comprova pela liderança dos melhores marcadores da prova, com 22 golos.



O segundo confronto entre os rivais lisboetas na mesma semana, com o título como pano de fundo e numa altura da época 2023/24 que já não permite deslizes, a sete rondas para o fim da I Liga, relega para um plano secundário os restantes encontros da jornada.



FC Porto segura 3.º lugar



Com nove pontos de atraso para o Benfica e 10 relativamente ao Sporting, o FC Porto começa a concentrar-se na defesa do terceiro lugar, uma vez que o Sporting de Braga, quarto classificado, ficou a apenas dois de distância na ronda anterior, depois de o vice-campeão ter perdido por 1-0 no terreno do Estoril Praia.



Os bracarenses, sob o comando do interino Rui Duarte após a saída de Artur Jorge, sairão sempre beneficiados se ganharem no sábado, em casa, ao Arouca, que segue num tranquilo sétimo lugar, sob o comando de Daniel Sousa – o futuro treinador dos minhotos -, uma vez que os "dragões" recebem no dia seguinte o Vitória de Guimarães, quinto colocado, a três pontos de distância dos "arsenalistas".



Na cauda da tabela também se realiza um jogo com caráter decisivo, mas na luta pela manutenção no escalão principal, entre o Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, e o Portimonense, 16.º, ambos na "zona vermelha", que se defrontam no estádio dos transmontanos.



A 28.ª jornada da I Liga arranca na sexta-feira, com a receção do Farense (13.º) ao Boavista (10.º), e conclui-se na segunda-feira, com o embate entre Casa Pia (nono) e Estoril Praia (12.º).



Programa da 28.ª Jornada:



- Sexta-feira, 5 abr:



Farense – Boavista, 20h15



- Sábado, 6 abr:



Rio Ave - Gil Vicente, 15h30



Famalicão - Vizela, 15h30



Sporting de Braga – Arouca, 18h00



Sporting – Benfica, 20h30



- Domingo, 7 abr:



Desportivo de Chaves – Portimonense, 15h30



Moreirense - Estrela da Amadora, 18h00



FC Porto - Vitória de Guimarães, 20h30



- Segunda-feira, 8 abr:



Casa Pia - Estoril Praia, 20h15