Sporting e Benfica prosseguem duelo pelo título

Os rivais lisboetas estão separados por um ponto, com vantagem para os “leões”, que ainda têm menos um jogo realizado, enquanto o FC Porto, que recebe no sábado o Vizela, é já um distante terceiro classificado, a sete pontos do comandante e a seis do campeão nacional.Os dois primeiros classificados do campeonato vão enfrentar equipas do meio da tabela, após disputarem na quinta-feira dois jogos na Liga Europa.Sporting e Boavista encerram a ronda pouco depois de Benfica e Casa Pia se defrontarem em Rio Maior, casa emprestada da equipa de Pina Manique, 11.ª posicionada, o que talvez ajude a explicar o fraco pecúlio no seu reduto, no qual tem cerca de metade dos pontos conquistados nos recintos dos adversários.O FC Porto é o primeiro dos três crónicos candidatos ao título a entrar em ação, quatro dias após ter sido eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelo Arsenal, em Londres, num jogo em que foi obrigado a disputar prolongamento e desempate por grandes penalidades (4-2, após derrota por 1-0).O Sporting de Braga ficou mais acossado no quarto lugar pelo Vitória de Guimarães, quinto classificado, que na jornada passada reduziu o atraso para três pontos, e não deverá encontrar facilidades na receção ao Gil Vicente, oitavo, enquanto os vimaranenses deslocam-se ao reduto do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves.Moreirense e Arouca, sexto e sétimo posicionados, respetivamente, protagonizam um embate entre equipas em posição muito tranquila, em contraponto com Estoril Praia (16.º, em lugar de play-off de manutenção) e Portimonense (15.º), que têm esta sexta-feira um confronto importante na luta pela permanência na I Liga, na abertura da 26.ª ronda.Estoril Praia – Portimonense, 20h15Famalicão - Estrela da Amadora, 15h30Sporting de Braga - Gil Vicente, 18h00Farense - Rio Ave, 18h00FC Porto – Vizela, 20h30Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 15h30Moreirense – Arouca, 15h30Casa Pia – Benfica, 18h00Sporting – Boavista, 20h30