Sporting-FC Porto aquece o fim de semana futebolístico

O jogo entre "leões" e "dragões", que será o primeiro entre ambos sem público nas bancadas do Estádio José Alvalade (20h30), deverá promover algumas estreias de jogadores, mas tem outros em dúvida.





No FC Porto, que vem de uma derrota em casa com o Marítimo (3-2), Alex Telles saiu para o Manchester United e Danilo para o Paris Saint-Germain e chegaram os reforços Nanu, Sarr, Grujic, Toni Martínez e Felipe Anderson, enquanto, também nos últimos dias do mercado, já após a terceira ronda, o Sporting assistiu ao regresso de João Mário e viu partir Wendel para o Zenit.





O clássico poderá promover a estreia de alguns, em contraponto às dúvidas no FC Porto em relação a Marchesín (lesão) ou Luís Díaz e Uribe (contacto com um caso covid-19), ou no Sporting em relação Feddal e Jovane Cabral, que treinam sob vigilância médica, e Eduardo Quaresma e Sporar, que efetuam tratamento devido a problemas físicos.





No jogo, os "dragões" estão pressionados após a derrota em casa com o Marítimo, que os deixou a três pontos do rival Benfica (com pleno de vitórias), enquanto o Sporting procura manter o registo cem por cento vitorioso, quando tem em atraso o jogo com o Gil Vicente.





Encarnados com deslocação difícil







O líder Benfica chega à ronda, e após a paragem para as seleções, à procura da quarta vitória, numa visita sempre difícil a Vila do Conde, frente a um Rio Ave nesta época treinado por Mário Silva e que ainda não venceu, somando três empates.





Para o jogo de domingo (20h00), Jorge Jesus tem em dúvida o central Vertonghen, com uma fratura no rosto, e não deverá ainda contar com o médio marroquino Taarabt, sendo possível a estreia a titular, ao lado de Otamendi, do central francês Todibo.





O Rio Ave (13.º), que no arranque de época levou o AC Milan às grandes penalidades e falhou por pouco a fase de grupos da Liga Europa, ainda não venceu no campeonato, com empates fora com Tondela e Famalicão, e em casa com o Vitória de Guimarães.





Cinco equipas sem vencer







Tal como os vila-condenses, Farense (18.º, só com derrotas), Tondela (17.º), Portimonense (16.º), Paços de Ferreira (15.º) e Boavista (14.º) ainda não venceram na edição 2020/21 da I Liga de futebol.





A jornada tem início no sábado com as visitas de Portimonense e de Tondela ao Marítimo (3.º) e ao Gil Vicente (9.º, com menos um jogo), respetivamente, a partir das 15h30, enquanto o Paços de Ferreira – que não será treinador Pepa, que testou positivo à covid-19 - recebe no domingo o Santa Clara (2.º), às 15h00, e o Boavista na segunda-feira o Vitória de Guimarães (8.º), às 20h15.





Será a estreia de João Henriques, que nas duas últimas épocas treinou o Santa Clara, à frente do Vitória de Guimarães, depois de o ex-futebolista internacional Tiago Mendes, que tinha em Guimarães a primeira experiência como treinador na Liga, "bater com a porta", apresentando a demissão.





Em outros jogos, o Sporting de Braga (12.º), com a possibilidade do regresso do argentino Gaitán, que tinha uma paragem por lesão estimada em quatro semanas, recebe no sábado o Nacional (6.º, ainda sem derrotas), e o Belenenses SAD (11.º) joga também em casa, mas no domingo com o Moreirense (7.º).





A ronda antecede as estreias europeias de FC Porto, na quarta-feira na Liga dos Campeões em casa do Manchester City, e de Benfica e Sporting de Braga na quinta-feira na Liga Europa, com as "águias" em casa dos polacos do Lech Poznan, e os arsenalistas em Braga com o AEK Atenas.





Programa da quarta jornada:





- Sábado, 17 out:





Gil Vicente – Tondela, 15h30.Marítimo – Portimonense, 15h30.Sporting de Braga – Nacional, 18h00.Sporting – FC Porto, 20h30.





- Domingo, 18 out:





Paços de Ferreira – Santa Clara, 15h00.Belenenses SAD – Moreirense, 15h00.Farense – Famalicão, 17h30.Rio Ave – Benfica, 20h00.





- Segunda-feira, 19 out:





Boavista – Vitória de Guimarães, 20h15.