Sporting marca presença na final da Taça da Liga

O primeiro golo surgiu a fechar a primeira parte, já nos descontos, e seguiu-se a um golo anulado ao Arouca por mão na bola no início da jogada.





O Arouca ainda empatou nesta "final four", pouco depois do intervalo, num lance cheio de oportunidade por parte de Dabbagh.





Depois, a poucos minutos dos 90, Paulinho foi decisivo ao apontar o 2-1 final.





O Sporting já venceu a Taça da Liga por quatro vezes, em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/2022, e vai marcar presença na final pela sétima vez.



O Sporting vai agora tentar no sábado a conquista do quinto troféu da Taça da Liga perante o outro finalista que sai do jogo entre FC Porto e Académico de Viseu, marcado para esta quarta-feira, igualmente no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45.