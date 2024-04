Sporting procura consolidar liderança da I Liga

Na data prevista, o encontro entre minhotos e lisboetas acabou por não se realizar, por falta de policiamento, devido ao protesto dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), acabando por ser adiado para hoje, primeira data disponível no calendário do Sporting.

Fruto das mais recentes exibições, ambos os treinadores não deverão fazer alterações estruturais. No entanto, o regresso de alguns intervenientes para o leque de opções irá trazer mexidas no onze inicial dos famalicenses: Riccieli e Chiquinho retornam.

Nos sportinguistas Sebastián Coates, Morten Hjulmand e Nuno Santos devem integrar a equipa inicial no emblema de Alvalade.

Na antevisão do duelo, o treinador Armando Evangelista destacou o poderio do adversário, salientando a capacidade individual da formação lisboeta: "Estamos a falar do atual líder, um plantel com internacionais portugueses e não só. Eles têm o melhor marcador do campeonato - Gyökeres -, centrais de seleção…. Têm muito valor".







Já o técnico Rúben Amorim salientou a preponderante do coletivo depender apenas de si para alcançar terminar no primeiro posto da Liga: "".Neste momento, o Sporting lidera o campeonato, com 74 pontos, mais quatro do que o Benfica e 15 do que FC Porto e Sporting de Braga, com um triunfo em Vila Nova de Famalicão a garantir, pelo menos, aos verde e brancos o segundo lugar e a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Depois de ter empatado no Estádio do Dragão, com o FC Porto (2-2) o Famalicão, num tranquilo oitavo lugar, com 35 pontos, pode, com um empate perante o líder do campeonato, garantir matematicamente a fuga definitiva aos lugares de despromoção direta.O encontro entre Famalicão e Sporting está marcado para as 20h15, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo.