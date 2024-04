Sporting procura encurtar o caminho para o título

Depois do triunfo sobre o eterno rival Benfica (2-1), em Alvalade, que se traduziu no reforço da liderança, com mais quatro pontos do que os encarnados, tendo ainda um jogo em atraso para disputar com o Famalicão, na próxima terça-feira, o emblema leonino quer dar continuidade ao grande momento na prova, em que conquistou 13 triunfos nos derradeiros 14 encontros.Pela frente, a equipa treinada por Rúben Amorim irá encontrar os gilistas em posição delicada, no 14.º lugar, dois pontos acima da "zona vermelha" da classificação, sem vencer na prova há seis partidas e tendo perdido as três últimas, o que levou à saída do treinador Vítor Campelos.Apesar de Tozé Marreco ter sido anunciado como novo técnico, na quarta-feira, será Carlos Cunha, que estava nos sub-23, a orientar o conjunto de Barcelos diante dos verde e branco.