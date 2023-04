Sporting quer voltar aos triunfos frente ao Vitória

Os "leões" não vencem há três partidas, depois de um empate no campeonato frente ao Arouca e uma derrota e um empate frente aos italianos da Juventus, que originaram a eliminação na Liga Europa, com a equipa de Rúben Amorim, que vai estar ausente do banco devido a castigo, a necessitar de um triunfo para ainda sonhar com um lugar de acesso à Liga dos Campeões.A equipa ocupa o quarto lugar, com 58 pontos, a 10 do Sporting de Braga, que está em terceiro, último lugar que garante a "Champions", e que já venceu nesta jornada o Casa Pia.Pela frente, os "leões" vão ter um Vitória de Guimarães que não vence há cinco jogos no campeonato, com quatro derrotas e um empate, e sabe que necessita de pontos para se manter na luta por um lugar nas competições europeias, estando agora em sétimo, com 41 pontos.





Nos vitorianos Bruno Gaspar e Tiago Silva estarão ausentes por castigo. Lesionados continuam Bruno Varela e André Amaro. De volta estarão Mikel Villanueva e Ibrahima Bamba.





Morita e Ugarte voltam a ser opção e poderão às opções iniciais. Mas Daniel Bragança, Jovane Cabral, Paulinho e Jeremiah St. Juste continuam lesionados.







Na antevisão do encontro os treinadores Rúben Amorim (Sporting) e Moreno (Vitória) perspetivaram o jogo.