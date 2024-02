Um golo marcado logo aos nove minutos, por Pedro Gonçalves, e outro no arranque da segunda parte (54), pelo sueco Viktor Gyökeres, conferiram uma vantagem confortável de dois golos aos `leões`, reduzida pelo Benfica aos 68, através do norueguês Aursnes.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia 03 de abril, no Estádio da Luz.





c/Lusa