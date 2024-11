Sporting vence União de Leiria no primeiro jogo-treino sob o comando de João Pereira

A preparar a estreia como técnico principal do Sporting, João Pereira, que transitou da equipa B e assinou contrato ate 30 de junho de 2027, venceu o primeiro `ensaio` graças aos golos de Ricardo Esgaio, Marcus Edwards, Lucas Anjos, Iván Fresneda e Rafael Besugo.

De início jogaram também Diego Calai, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio e Luís Gomes.

Face à ausência de vários internacionais, no decorrer do desafio foram a jogo os jovens José Silva, Lucas Taibo, Pedro Silva, David Moreira, Alexandre Brito, Adam Arvelo, Samuel Justo e Rodrigo Marquês.

O guarda-redes Vladan Kovacevic não foi opção, uma vez que realizou trabalhou no ginásio.

Os avançados Juan Muñoz e João Resende marcaram os golos da formação leiriense, que trocou de treinador recentemente, com a saída de Filipe Cândido e a entrada de Silas para o comando técnico do 13.ª classificado da II Liga.

O plantel principal do campeão nacional e líder vai gozar dois dias de folga, regressando aos treinos na terça-feira, novamente na Academia, em Alcochete.

João Pereira estreia-se como treinador principal do emblema lisboeta diante do Amarante, da Liga 3, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, em jogo agendado para sexta-feira, às 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.