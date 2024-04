Sporting visita o Gil Vicente com o título à vista

A equipa leonina reforçou a liderança do campeonato na ronda anterior, ao impor-se por 2-1 na receção ao rival lisboeta, o que lhe permitiu aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o campeão em exercício, tendo ainda um jogo em atraso, com o Famalicão.O Sporting acerta o calendário na terça-feira, razão pela qual terá honras de abertura da 29.ª jornada, a cinco da conclusão da I Liga, na qual procura aproximar-se da conquista do 20.º título de campeão, três anos após o último, em 2021, já sob o comando do treinador Rúben Amorim.Os maus resultados levaram o clube a prescindir do treinador Vítor Campelos, confirmada depois da derrota na jornada anterior por 3-0, frente ao Rio Ave e a contratar Tozé Marreco.A derrota sofrida no estádio José Alvalade parece ter afastado a possibilidade de o Benfica revalidar o título e a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt começa a virar a atenção para a Liga Europa e o duplo confronto dos quartos de final com o Marselha, imediatamente antes e depois da receção ao Moreirense, no domingo.A nove pontos de distância do segundo lugar, ocupado pelo Benfica, o FC Porto começa a preocupar-se mais em manter o terceiro a salvo da ameaça do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães, quarto e quinto colocados, respetivamente, com menos dois pontos.





Minhotos pressionam portuenses



Bracarenses e vimaranenses vão tentar manter a pressão sobre o FC Porto, mas, para isso, precisam de se impor no mesmo dia ao Estoril Praia, 13.º classificado, e o Farense, 10.º, equipas que também necessitam de todos os pontos possíveis para assegurar a manutenção no escalão principal.



Quem está cada vez mais próximo da despromoção à II Liga é o Vizela, 17.º e penúltimo posicionado, e o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que se defrontam na segunda-feira, no encontro de encerramento da 29.ª jornada.



Programa da 29.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 abr:



Gil Vicente – Sporting, 20h15



- Sábado, 13 abr:



Vitória de Guimarães – Farense, 15h30



FC Porto – Famalicão, 18h00



Estoril Praia - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 14 abr:



Estrela da Amadora - Rio Ave, 15h30



Arouca - Boavista, 18h00



Portimonense - Casa Pia, 18h00



Benfica - Moreirense, 20h30



- Segunda-feira, 15 abr:



Vizela - Desportivo de Chaves, 20h15