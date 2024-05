Subida à II Liga de futebol constitui "uma parte" do trajeto na época do Alverca

“Eu, inclusive, ainda posso ser despedido. Tenho de ser campeão, é esse o objetivo, propusemo-nos declaradamente a isso desde o início, à subida de divisão e, ao mesmo tempo, sermos campeões nesta divisão. Essa era também a minha ambição, cumprimos uma parte do que nos propusemos e agora falta-nos a outra parte. Para isso, temos agora duas finais para vencer e continuarmos no registo que pretendemos e darmos continuidade aos princípios e valores desta equipa”, frisou o técnico.



O Alverca celebrou a subida de escalão no passado domingo, ao derrotar o Sporting da Covilhã (2-0), confirmando o regresso às divisões profissionais de futebol em Portugal ainda com duas jornadas por realizar na fase de apuramento de campeão da Liga 3.



A promoção à II Liga constitui um momento histórico para o emblema ribatejano, cuja última participação nessa prova teve lugar há 19 anos, na época 2004/2005. O técnico responsável por esse feito, João Pereira, não escondeu a satisfação por tê-lo conseguido, enaltecendo a qualidade do seu plantel, dando conta de uma mescla entre jogadores experimentados, alguns com experiência de I Liga, e jovens oriundos da formação do clube.



“Relativamente ao que foi o nosso percurso e o que são os nossos jogadores mais experientes, prefiro dar ênfase ao que foram os jogadores da formação do Alverca que utilizámos, inclusivamente jogadores que estavam noutras divisões: no Campeonato de Portugal, sub-23 e até jogadores que estavam na 1.ª Divisão distrital da AF Lisboa”, salientou.



Ainda que já com a promoção garantida, João Pereira não faz contas à presença na II Liga: “O que digo é que neste momento existiu uma reunião da direção com a Liga de clubes, com a finalidade de perceber o que são os pré-requisitos e se temos tudo regularizado. Foi a única coisa que, até ver, existiu".



O treinador recorda que, após a concretização de um dos objetivos, o Alverca tem ainda outro por cumprir, passando pela conquista da Liga 3, o que poderá suceder caso vença na receção à Académica, este domingo, pelas 18:00, na 13.ª jornada, num recinto em que apenas uma vez foi derrotado em toda a temporada, precisamente frente aos conimbricenses, em agosto (2-1).



“No primeiro jogo, em casa, não conseguimos vencer e, desde então, pegando numa palavra positiva para nós, tornámo-nos imbatíveis. Esse jogo foi, inclusivamente, contra a Académica, em que fizemos possivelmente um dos melhores jogos da época e perdemos no último minuto. Agora, o que queremos fazer é o melhor jogo da época e fazer o que ainda não fizemos, que foi vencer a Académica em nossa casa. Vamos ter agora uma excelente oportunidade para o fazer”, declarou o treinador alverquense.