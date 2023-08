Supertaça. Benfica e FC Porto começam a medir forças

Com reforços de peso – particularmente o Benfica -, outras tantas ausências relevantes e indecisão sobre a continuidade das suas “jóias” mais valiosas, as duas equipas começarão em Aveiro a marcar terreno para as provas mais importantes que se sucederão, com destaque para a I Liga.



Época nova, vida nova para a maioria das equipas. O Benfica, com maior pujança financeira, foi mais exuberante no ataque ao mercado de transferências, com as contratações do avançado argentino Ángel Di María – um regresso às “águias” -, o médio turco Orkun Kokçu e o defesa checo David Jurásek. Os recém-chegados Arthur Cabral (avançado) e Anatoliy Trubin (guarda-redes) ainda não serão opção.



O lateral esquerdo terá a difícil tarefa de fazer esquecer o espanhol Álex Grimaldo, que rumou ao Bayer Leverkusen, enquanto Di María e Kokçu oferecerão mais soluções no meio-campo e ataque ao treinador alemão Roger Schmidt, que já tinha poucas razões de queixa nessa matéria.



O FC Porto foi mais espartano e a contratação do médio espanhol Nico González só parcialmente compensará a saída do pendular centrocampista colombiano Matheus Uribe, ainda que o treinador Sérgio Conceição possa contar com mais uma opção ofensiva de relevo, o espanhol Fran Navarro, após duas épocas com brilhantismo no Gil Vicente.



Mais do que ansiar por reforços, os técnicos estarão mais interessados em manter os atuais jogadores do plantel.



Pré-época irregular



A pré-época até começou da melhor forma, mas os jogos recentes expuseram fragilidades que terão deixado apreensivos Roger Schmidt (derrotas com Burnley, por 2-0, e Feyenoord, por 2-1) e Sérgio Conceição (derrota com Wolverhampton, por 1-0, e empate 3-3 com Estrela da Amadora e 1-1 com Rayo Vallecano, antes do triunfo sobre o Sporting de Braga, por 1-0).



Além de constituir um manifesto de intenções inicial, a Supertaça equivale, naturalmente, a um título, que tem tido como destino habitual o Estádio do Dragão, pois o FC Porto já alcançou 23 troféus, mais do que todos os restantes vencedores em conjunto: Sporting (nove), Benfica (oito), Boavista (três) e Vitória de Guimarães (um).



Para os encarnados, aquela é uma situação invulgar no historial do futebol português, no qual lideram de forma destacada os títulos na I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga, mas na Supertaça parecem ser a vítimas preferenciais dos portuenses.



Em 12 confrontos, o Benfica apenas impediu uma vez o êxito os atuais detentores do troféu, em 1984/85, o que representa quase metade dos títulos conquistados pelos “dragões”, que já deixaram algumas marcas profundas no rival, como a goleada por 5-0 em pleno Estádio da Luz, em 1996.



A 45.ª edição da Supertaça portuguesa de futebol disputa-se na quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, com início às 20h45.