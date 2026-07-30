Supertaça. FC Porto tenta destacar-se do Benfica no recorde de troféus seniores

Os dois clubes partem para 2026/27 igualados nessa estatística, a exemplo do início da época passada, na qual os ‘dragões’ se sagraram campeões nacionais pela 31.ª vez e ao fim de quatro anos, enquanto as ‘águias’ arrebataram a Supertaça frente ao rival lisboeta Sporting (1-0), no Algarve.



Torreense e Vitória de Guimarães celebraram inéditos êxitos na Taça de Portugal e na Taça da Liga, respetivamente, sendo que o emblema da II Liga derrotou na final da prova ‘rainha’ os ‘leões’, que vinham do primeiro bicampeonato em mais de 70 anos, mas terminaram 2025/26 sem troféus, o que não acontecia desde 2022/23, e mantiveram-se com 57 conquistas.



O Sporting apresenta menos 30 títulos do que Benfica e FC Porto, numa contagem que coloca no mesmo patamar uma competição internacional e uma taça interna e pode voltar a ter os ‘azuis e brancos’ isolados na frente.



A nível interno, o FC Porto soma 31 campeonatos, 20 Taças de Portugal, 24 Supertaças, recorde da prova, e uma Taça da Liga, bem como quatro sucessos no extinto Campeonato de Portugal, antecessor da Taça de Portugal, que se realizou de 1921/22 a 1937/38.



Os ‘dragões’ são também o clube luso mais galardoado nas competições internacionais, com sete êxitos - Taça dos Campeões Europeus (1986/87), Liga dos Campeões (2003/04), Taça UEFA (2002/03), Liga Europa (2010/11), Taça Intercontinental (1987 e 2004) e Supertaça Europeia (1987/88) -, bem acima das ‘águias’, com dois, e dos ‘leões’, com um.



Bicampeão continental em 1960/61 e 1961/62, o Benfica é recordista de campeonatos (38), Taças de Portugal (26) e Taças da Liga (oito), tendo ainda 10 Supertaças - a primeira foi arrebatada em 1980 e é considerada oficiosa pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) - e três Campeonatos de Portugal, cujos mais titulados são FC Porto e Sporting.



De fora destas contas ficam, além das conquistas distritais, a Taça Latina lograda pelo Benfica em 1950, porque não tem reconhecimento oficial da FIFA, e a II Liga vencida pela equipa secundária do FC Porto em 2015/16.



Os ‘azuis e brancos’ já comandaram algumas vezes o somatório global de troféus nacionais e, depois da Supertaça de 2013, tinham cinco de avanço sobre os ‘encarnados’ (74-69), que resgataram a dianteira (81-74) com um parcial de 12-0 nos quatro anos posteriores, assinalados pelo seu único ‘tetra’ e por duas Taças de Portugal, três Supertaças e três Taças da Liga.



O FC Porto regressou aos êxitos com a reconquista da I Liga, em 2017/18, e impediu que o ‘penta’ deixasse de ser um feito exclusivamente seu no futebol luso, mas falhou a revalidação do título de campeão nacional para o Benfica na temporada seguinte, na qual só arrebatou a Supertaça.



Habitualmente disputada no arranque da época entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, essa decisão também foi dominada em 2019 pelas ‘águias’, cujo interregno de praticamente quatro anos permitiria aos ‘dragões’ equilibrarem a contabilidade (83-83), após duas ‘dobradinhas’, duas Supertaças e uma Taça da Liga.



O derradeiro campeonato do Benfica e mais uma Taça de Portugal do FC Porto mantiveram os rivais igualados no fim de 2022/23, cenário repetido nas últimas três temporadas, com outras tantas conquistas de cada clube.



Os ‘encarnados’ totalizaram duas Supertaças (2023 e 2025) e uma Taça da Liga (2024/25), contra um campeonato (2025/26), uma Taça de Portugal (2023/24) e uma Supertaça (2024) dos ‘azuis e brancos’.