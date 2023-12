Taça da Liga. AVS nega prestar subserviência ao Benfica

"Vamos ao Estádio da Luz sabendo que vai ser um jogo difícil, mas interessante de disputar. Podem ter a certeza de que não vamos prestar subserviência ao Benfica, mas sim respeitando o adversário, porque a eliminatória está em aberto. Tudo pode acontecer", disse Marco Leite, que, nesta partida, vai render no banco o técnico principal Jorge Costa, que está suspenso.

A equipa sediada em Vila das Aves, que milita na II Liga, poderá avançar para a próxima fase da competição caso vença as "águias" por uma diferença de dois golos, e Marco Leite assegurou que a estratégia será a mesma usada nos jogos do campeonato, em que o AVS segue no segundo lugar.

"Seja qual for o adversário ou competição, a nossa forma de estar será sempre a mesma. Não vamos mudar para este jogo, mesmo sabendo que defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, dá sempre um 'frio na barriga'. As pernas podem tremer no primeiro minuto, mas, depois, os jogadores vão mostrar que são candidatos a fazer o melhor que sabem e podem", afirmou.

O treinador considerou que a estrutura técnica do Benfica "mostrará inteligência ao fazer algumas adaptações ao "onze", apostando em jogadores do plantel com menos minutos", mas rejeitou que tal traga mais facilidades ao AVS.

"Mesmo os jogadores menos utilizados do Benfica são sempre uma mais-valia em qualquer plantel. Mas conhecemos bem o adversário e temos toda a análise sobre ele", garantiu Marco Leite.

Luís Silva recusa ir à Luz em passeio

Também na antevisão a esta partida esteve o capitão de equipa, Luís Silva, que garantiu que o AVS "não vai à Luz em excursão", mas sim para desempenhar, "da melhor maneira, a estratégia preparada para vencer".

"É uma tarefa complicada, vamos apanhar o campeão nacional, recheado de bons jogadores, com campeões do mundo e da Europa, mas estamos focados em nós. Temos personalidade e não vamos à Luz numa excursão. Vencer por dois golos é uma tarefa difícil, mas, se não acreditássemos, não estávamos cá a fazer nada", assumiu o médio.

Luís Silva apontou que para defrontar os encarnados é preciso uma grande força mental para "aproveitar, de forma letal e eficaz, os momentos que o Benfica vai conceder".

"O adversário é favorito, tem outros argumentos, mas vamos tranquilos e tentar fazer uma 'graça'. Estamos pela primeira vez a participar nesta competição e temos de ser mentalmente equilibrados. Durante o jogo vamos ter de passar por momentos menos bons, mas temos de aproveitar as oportunidades", concluiu o capitão do conjunto nortenho.

O AVS, terceiro classificado do Grupo B, ainda sem pontuar, defronta na quinta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica, que lidera o grupo, com três pontos, numa partida agendada para as 20h15 e que terá arbitragem de Carlos Macedo.

O Arouca, que também integra o grupo, já não tem qualquer possibilidade de seguir para a "final four", somando três pontos nos dois encontros realizados.