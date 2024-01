Taça da Liga: Braga favorito face ao Estoril na final

A prova, que é "menina dos olhos" da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), está feita para que os melhores "desaguem" na "final four" e, depois, na final, mas "arsenalistas" e "canarinhos" trocaram as voltas aos organizadores.Benfica e Sporting ainda chegaram a Leiria, mas, vítimas da sua terrível falta de eficácia, com alguma falta de sorte à mistura, falharam a final, esvaziando o mediatismo do jogo decisivo da mais jovem prova do calendário luso.Como nesse encontro de 2016/17, o conjunto "arsenalista", que nas meias-finais superou o Sporting por 1-0, parte como claro favorito, rumo ao terceiro título, no que será a sua quinta presença no jogo decisivo.As quatro finais dos bracarenses acabaram todos com 1-0, duas vezes a seu favor, ambas face ao FC Porto, em 2012/13, com um penálti de Alan (45+2 minutos), e em 2019/20, com um golo de Ricardo Horta quase em ‘cima’ do apito final (90+5).Pelo mesmo resultado, perderam com o Moreirense e também com o Sporting, em 2020/21, já em Leiria, culpa de um golo do espanhol Pedro Porro, aos 41 minutos.Desta vez, o adversário vai ser o Estoril Praia, que deixou pelo caminho o FC Porto, na fase de grupos, na qual bateu em casa os azuis e brancos por 3-1, e o Benfica, nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades (5-4, após 1-1).