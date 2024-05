Taça da Liga definida para a próxima época

Na temporada de 2024/25, a Taça da Liga apresenta um novo formato, "respondendo à crescente densidade do calendário internacional", recordou, em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Aos primeiros seis classificados da principal divisão juntam-se os dois primeiros do segundo escalão, nos quartos de final da competição, marcados para o dia 30 de outubro.Dessa fase sairão as quatro equipas que avançam para a "final four", agendada para a semana de 4 a 11 de janeiro de 2025, com Leiria a ser novamente o palco escolhido para receber a competição.