Taça da Liga. Sporting e Rio Ave na rota do apuramento

A equipa treinada por Rúben Amorim, que venceu as duas últimas edições da prova, lidera o agrupamento, no qual apenas o vencedor segue para a fase a eliminar, graças à goleada por 6-0 imposta na receção ao Farense, da II Liga, em igualdade pontual com os vila-condenses, que venceram por 1-0 no estádio do Maritimo.O Sporting, quarto classificado da I Liga, estará privado de três defesas centrais, Jeremiah St. Juste e Luís Neto, ambos lesionados, e Coates, que representou o Uruguai no Mundial2022 e ainda não reintegrou o plantel leonino, tal como sucede- com o japonês Morita.O clube lisboeta, vencedor de quatro das últimas cinco edições da prova (2018, 2019, 2021 e 2022), apenas superado no palmarés pelo rival Benfica, detentor de sete títulos, pode esta quarta-feira dar um passo decisivo em direção aos "quartos" da edição de 2022/23, no recinto do 10.º classificado da I Liga.Derrotados na primeira jornada da fase de grupos, Marítimo e Farense têm poucas possibilidades de seguir em frente na competição, defrontando-se no reduto do algarvios a partir das 18h30, antes de Rio Ave e Sporting darem o pontapé de saída em Vila do Conde, às 20h30.