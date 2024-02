Taça de Portugal. "Leões" e "águias" a pensarem na final

Tendo em conta o historial, então sim os "leões" têm mostrado autoridade, já que afastaram as "águias" em quatro ocasiões e só foram eliminados uma vez, em meias-finais disputadas em dois jogos.Contudo, é preciso recuar até 1 de fevereiro de 2021 para encontrar a última vitória do Sporting em Alvalade (1-0), ou seja o Benfica não perde no reduto leonino há mais de três anos, sendo que, depois disso, soma uma vitória (2-0 em 2021/22) e um empate (2-2 em 2022/23).





Contar de "espingardas" de um lado e do outro



Do lado da equipa de Rúben Amorim, Gonçalo Inácio e Trincão lesionaram-se na deslocação a Vila do Conde e estão em dúvida para o dérbi, num "onze" em que não se saberá quem irá estar na baliza leonina.



O espanhol Adán, habitual titular, teve uma exibição para esquecer perante o Rio Ave, enquanto o uruguaio Franco Israel é totalista na Taça de Portugal, tendo sofrido apenas um golo em quatro jogos, todos contra equipa de escalões inferiores.





Já no Benfica, o técnico alemão Roger Schmidt tem praticamente todo plantel disponível (Bernat é única baixa) e poderá voltar a apostar num ataque móvel, como aconteceu com o Portimonense, com Rafa, Di María e David Neres na frente. O português "bisou", enquanto o argentino e o brasileiro também marcaram.





Presente e passado



No único duelo até agora na época, para a I Liga, o Benfica venceu na Luz o Sporting, por 2-1, com uma reviravolta nos descontos.



O Benfica é recordista da Taça de Portugal, com 26 títulos, enquanto o Sporting conta 17 troféus no seu museu.



O encontro entre o Sporting Benfica tem início às 20h45. A segunda mão está agendada para 3 de abril.