TAD confirma multa ao Sporting por declarações de Carlos Xavier sobre Taremi

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) julgou hoje improcedente um recurso apresentado pelo Sporting sobre uma multa aplicada pelas declarações do antigo futebolista Carlos Xavier sobre o avançado iraniano do FC Porto Mehdi Taremi.

Em causa está uma multa aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao clube ‘leonino’, após declarações discriminatórias do antigo futebolista quanto ao avançado na Sporting TV.



“Bem andou, pois, o órgão disciplinar da Demandada [a FPF] ao ter decidido administrativamente o que decidiu”, pode ler-se no acórdão, a que a Lusa teve hoje acesso.



Assim, o TAD “julga improcedente a presente ação arbitral”, que visava a FPF em função da multa de 15.300 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina em outubro de 2023.



Em setembro, Carlos Xavier pediu desculpas a Taremi pelas declarações, recusando que o intuito fosse “xenofobia ou racismo”.



As declarações de Carlos Xavier num espaço de comentário anterior sobre o avançado dos ‘dragões’ já tinham merecido críticas do então presidente do FC Porto, Pinto da Costa, além da federação iraniana de futebol.



"Houve um antigo jogador que num canal desportivo referiu-se ao nosso Taremi como ‘o muçulmano’, ‘o muçulmano que não sabia nadar e agora só sabe mergulhar’. Como um canal permite isto? Não sei se o SOS Racismo ou outras entidades vão reagir ou a ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social]. Se ele tivesse dado um beijo a uma mulher, era um escândalo, mas o resto vale tudo”, disse o então líder dos ‘dragões’.