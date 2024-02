Thiago Rodrigues renova com Arouca até 2026

Habitual alternativa ao titular Ignacio de Arruabarrena, o internacional sub-17 pela seleção 'canarinha' soma sete partidas pelos arouquenses, cinco das quais na atual temporada.



O guardião, de 27 anos, prolonga assim o vínculo com o conjunto da Serra da Freita que findava no término da atual temporada.



Thiago Rodrigues chegou ao Arouca em dezembro de 2022, proveniente do Estoril Praia, emblema que lhe abriu as portas do futebol português, tendo também, no Brasil, acumulado passagens por Atlético de Mineiro e Flamengo.



O Arouca, que ocupa o sétimo lugar da I Liga, com 28 pontos, defronta o Famalicão, oitavo, com 26, na sexta-feira, na abertura da 23.ª jornada.