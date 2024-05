Tiago Fernandes no comando do Torreense

O treinador Tiago Fernandes foi promovido da equipa de sub-23 e será o substituto de Manuel Tulipa no comando técnico do Torreense, anunciou hoje o clube da II Liga.

Aos 42 anos, o filho do antigo futebolista Manuel Fernandes, ‘lenda’ do Sporting, dá um novo passo na carreira depois de se ter estrado como treinador principal ao leme do Sporting, em 2018.



Depois da estadia em Alvalade, onde havia treinado largos anos nos escalões de formação, rumou ao Desportivo de Chaves, também na I Liga, seguindo-se o Estoril Praia e o Leixões, ambos no segundo escalão português.



Tiago Fernandes acabaria por regressar ao ativo no início da época 2023/24, tendo guiado a jovem formação do Torreense ao quarto lugar da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação e às meias-finais da Taça Revelação.