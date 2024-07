Tiago Margarido espera oito jogadores para o Nacional

Ainda a "meio gás", com apenas duas contratações já oficializadas e depois de perder vários dos titulares na última temporada na II Liga, Tiago Margarido confessa estar "muito satisfeito com a primeira semana de trabalhos", mas revela que os madeirenses ainda não têm a "quantidade de jogadores desejada", referiu.



"Era muito difícil manter os jogadores que tínhamos no ano passado porque o mercado estava atento", disse o técnico, que justificou a saída de algumas das principais figuras pelo facto de o Nacional "não ter o poderio financeiro" de outros clubes.



Relativamente ao defesa José Vitor e ao avançado Gabriel Santos, até ao momento os únicos reforços contratados pelo emblema insular, Tiago Margarido destaca a "vontade de aprender" dos jogadores brasileiros, explicando que ambos estão a confirmar a "qualidade detetada nas observações".



O primeiro jogo particular dos madeirenses, marcado para sábado, com o FC Porto, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, "surge na melhor altura", sobretudo porque "permite colocar a nú" as insuficiências da equipa, referiu o técnico.



"Prevejo muitas dificuldades (com o FC Porto), mas era isso que pretendíamos no planeamento da pré-temporada", referiu Tiago Margarido, frisando a importância de "trabalhar e corrigir" todos os erros após o final da partida.



Sobre o regresso à I Liga de futebol, três anos depois da última presença, o timoneiro dos madeirenses aponta à manutenção, mas espera que a equipa consiga "manter a identidade" ofensiva que a caraterizou na última edição da II Liga, com uma matriz "solidária e aguerrida".