Futebol Nacional
Tondela pede reunião urgente ao Conselho de Arbitragem
A administração da SAD do Tondela pediu uma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de um lance capital ocorrido hoje, no final do jogo da 24.ª jornada da I Liga contra o Santa Clara.
Em causa, está uma decisão do árbitro Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira, que assinalou uma grande penalidade a favor do Santa Clara, que permitiu um empate por 2-2, resultado que o Tondela contesta.
No final do encontro, nas declarações aos jornalistas, o treinador da equipa beirã, Cristiano Bacci, foi questionado sobre a conversa que teve no final do jogo com o árbitro Anzhony Rodrigues, tendo afirmado apenas que não torna públicas as conversas que tem em particular.
Tondela e Santa Clara somam 19 pontos, após o empate de hoje, e permaneceram nas 16.ª e 17.ª posições, respetivamente, apenas à frente do AVS, lanterna vermelha, com nove.
(Com Lusa)