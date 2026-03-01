Tondela pede reunião urgente ao Conselho de Arbitragem

Em causa, está uma decisão do árbitro Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira, que assinalou uma grande penalidade a favor do Santa Clara, que permitiu um empate por 2-2, resultado que o Tondela contesta.











(Com Lusa)

“O conselho de administração da SAD do Tondela acabou de decidir e pediu uma reunião com caráter de urgência ao conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol”, disse uma fonte do clube beirão no final do jogo, citada pela Agência Lusa.No final do encontro, nas declarações aos jornalistas, o treinador da equipa beirã, Cristiano Bacci, foi questionado sobre a conversa que teve no final do jogo com o árbitro Anzhony Rodrigues, tendo afirmado apenas que não torna públicas as conversas que tem em particular.Tondela e Santa Clara somam 19 pontos, após o empate de hoje, e permaneceram nas 16.ª e 17.ª posições, respetivamente, apenas à frente do AVS, lanterna vermelha, com nove.