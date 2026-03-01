Empate entre aflitos

Num embate entre adversários diretos na luta pela permanência, os beirões, que somaram o quinto jogo seguido sem perder, estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Bebeto, aos 10 minutos, de grande penalidade, e de Rodrigo Conceição (60), mas os açorianos, há 11 jogos sem vencer, responderam com os tentos de Gabriel Silva (15) e de Serginho (88), igualmente de grande penalidade.



Com este empate, as duas equipas mantêm-se na zona baixa da tabela, com o Tondela no 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção, com 19 pontos, e o Santa Clara no lugar logo abaixo, já em zona de despromoção, com os mesmos pontos.



