Tondela vence em casa do Penafiel e soma terceira vitória seguida na II Liga

Perante um equilíbrio de forças dentro das quatro linhas, valeram aos tondelenses a maior eficácia no golo de Roberto, aos 25 minutos, e o erro de Gabriel Barbosa, que fez autogolo, aos 65.



Num encontro em que as formações de Hélder Cristóvão e Tozé Marreco entraram cautelosamente, foram os 'auriverdes' a assumir as rédeas da posse de bola, ainda que de forma ineficaz, perante um bloco adversário muito compacto, que impedia oportunidades de golo.



Quando se jogava o minuto 25, o Tondela conseguiu chegar à vantagem, numa excelente jogada coletiva, com Rui Gomes a fazer um passe em rotura e a assistir Roberto, que picou a bola por cima do guarda-redes para o fundo das redes, marcando assim ao clube que representou nas últimas duas temporadas.



Em prejuízo no marcador, o Penafiel foi esboçando uma reação, ao conseguir aproximações pontuais à baliza adversária, como o lançamento longo de Reko, aos 33, que passou a centímetros do poste e apenas careceu de um ligeiro desvio, ou o livre direto cobrado por Robinho, aos 38, também a passar muito próximo da baliza defendida por Ricardo Silva.



Ao terceiro minuto da segunda metade, João Silva esteve próximo de marcar para os 'rubro-negros', para grande defesa do guardião do Tondela, enquanto, do lado contrário, Roberto poderia ter 'bisado', aos 56.



Porém, o momento sentenciador da partida surgiu num livre lateral do Tondela, cobrado por Bebeto, com a bola a desviar na cabeça de Gabriel Barbosa, que acabou por marcar na própria baliza para o 2-0.



A diferença de dois golos acabou por diminuir o ritmo da partida, desmoralizando os penafidelenses e permitindo aos visitantes uma gestão do resultado até final.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Tondela, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Roberto, 25 minutos.



0-2, Gabriel Barbosa, 65 minutos (na própria baliza).







Equipas:



- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga (Hugo Firmino, 82), Leandro Teixeira (Diogo Batista, 57), Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Filipe Cardoso (Chico Teixeira, 73), Reko, Adílio Santos (Hélder Suker, 73), Robinho e André Silva (Gabriel Barbosa, 57).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Diogo Batista, Chico Teixeira, João Oliveira, Hugo Firmino, Gabriel Barbosa, Pedro Vieira e Hélder Suker).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Tondela: Ricardo Silva, Bebeto, Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Lucas Barros, Yaya Sithole (Cuba, 87), Hélder Tavares (Jota Gonçalves, 87), Cícero, Rui Gomes (António Xavier, 76), Roberto (Daniel dos Anjos, 82) e Luan Farias (André Ceitil, 76).



(Suplentes: Léo Navacchio, Tiago Almeida, Jota Gonçalves, André Ceitil, João Costinha, Daniel dos Anjos, Cuba, António Xavier e Pedro Maranhão).



Treinador: Tozé Marreco.







Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Gomes (36), Hélder Tavares (69), António Xavier (77) e Cícero (90+2).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.