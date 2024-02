Torreense bate Benfica B e arrecada terceiro triunfo consecutivo na II Liga

No Estádio Manuel Marques, os tentos de Paulinho e Lucas Silva, aos 54 e 60 minutos, respetivamente, sentenciaram um encontro que chegou ao intervalo empatado a uma bola, frutos dos golos de Benny, aos 45, e do ‘encarnado’ Hugo Félix, aos 45+3.



Com este resultado, o Torreense subiu ao quinto posto, com 36 pontos, ao passo que o Benfica B, que averbou o terceiro desaire nas últimas quatro rondas, desceu ao 11.º lugar, com 27 pontos.



As duas equipas entraram em campo a tentar assumir o controlo do jogo e foi preciso esperar mais de 30 minutos para surgir a primeira oportunidade clara de golo. Aos 36, Cauê, ao segundo poste, podia ter inaugurado o marcador, mas o cabeceamento não teve a pontaria desejada.



Seis minutos volvidos, Hugo Félix, na conversão de um livre direto, obrigou Vágner a protagonizar a defesa do encontro e, pouco depois, valeu o poste a travar o golo a Lacroix.



A emoção estava reservada para os últimos instantes da primeira parte e prova disso foram os dois golos marcados já em cima do intervalo.



O primeiro por Benny, que deu a melhor sequência a uma grande assistência de Dani Bolt e colocou o Torreense na frente.



A vantagem, contudo, durou pouco uma vez que Hugo Félix aproveitou um cruzamento de João Tomé para restabelecer a igualdade.



Na etapa complementar, entrou melhor a formação de Manuel Tulipa, que viu essa superioridade traduzir-se em golos.



Aos 50 minutos, André Gomes ainda conseguiu evitar o tento de Neneco Renteria, após uma excelente combinação ofensiva, mas, quatro minutos depois, nada pôde fazer para evitar o golo de Paulinho.



O avançado recebeu um grande cruzamento de Patrick Fernandes à direita do ataque e, de primeira e sem deixar a bola cair no chão, ‘disparou’ para o fundo das redes.



Galvanizado pela forte entrada no segundo tempo, o emblema do Oeste acabaria por ampliar a diferença por intermédio de Lucas Silva, que ainda beneficiou de um ressalto dentro da área ‘encarnada’ antes de ‘faturar’ e estabelecer aquele que viria a ser o resultado final do encontro.



Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Benfica B, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Benny, 45.



1-1, Hugo Félix, 45+3.



2-1, Paulinho, 54.



3-1, Lucas Silva, 60.







Equipas:



- Torreense: Vágner, Dani Bolt (Anthony D’Alberto, 60), João Afonso, Marvin Elimbi, Keffel Resende, Juan Balanta, Neneco Renteria (André Rodrigues, 85), Patrick Fernandes (Welthon, 85), Benny, Lucas Silva (Né Lopes, 68) e Paulinho (Jorge Correa, 68).



(Suplentes: Carlos Henriques, Né Lopes, David Tavares, Welthon, Jorge Correa, André Rodrigues, Anthony D’Alberto, Sebastian Guzmán e Pipé Gomez).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Benfica B: André Gomes, João Tomé (Diogo Spencer, 67), Lacroix, Bajrami, Rafael Rodrigues, Hugo Félix (Henrique Pereira, 67), Nuno Félix, Diogo Prioste (Rafael Luís, 67), Pedro Santos (João Rego, 75), Gerson Sousa e Cauê (Varela, 75).



(Suplentes: Pedro Souza, Henrique Pereira, Precatado, Jevsenak, Gustavo Marques, Diogo Spencer, Rafael Luís, João Rego e Varela).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dani Bolt (41) e Rafael Rodrigues (67).



Assistência: 1.281 espetadores.