Treinador do Vitória espera "excelente jogo" com Sporting e quer vencer

Convencido de que a exibição no triunfo sobre o Farense (2-1), da ronda anterior, foi a melhor dos vimaranenses desde que assumiu o seu comando, em 04 de outubro, o técnico realçou que o plantel a seu cargo tem condições para crescer e para se impor a uma formação leonina moralizada, num encontro marcado para as 18:00 de sábado, em Guimarães.



"Cada jogo tem a sua história. Todos os adversários têm as suas características, mas o meu foco é de que forma a minha equipa pode crescer e evoluir. Pretendo dar seguimento a isso no próximo desafio, com o Sporting. (...) Não tenho dúvidas nenhumas de que vai ser um excelente jogo e quero que o Vitória volte às vitórias com 'um grande'", disse, na antevisão ao encontro.



O 'timoneiro' frisou que os vitorianos querem jogar com "uma postura de campeão", repleta de "ambição e determinação", para "serem superiores" a um Sporting que, a seu ver, constitui a melhor versão sob o comando de Rúben Amorim, treinador da equipa desde meados da temporada 2019/20.



"A vontade é sempre a mesma perante todos os adversários. Temos de acreditar nas nossas capacidades perante um adversário que está em primeiro, junto com o seu treinador há muitos anos. Este é o melhor ano do Sporting do Rúben Amorim, pelas dinâmicas que tem, mas isso serve-nos como motivação extra para sermos Vitória", disse.



O último triunfo dos vimaranenses sobre um dos três crónicos candidatos ao título do futebol português aconteceu há quase cinco anos, precisamente sobre o Sporting (1-0), circunstância que Álvaro Pacheco vê como "mais um estímulo" para uma equipa com "motivação de ser melhor todos os dias".



"É mais um estímulo para fazermos mais uma página bonita no nosso percurso. Temos uma oportunidade de regressar às vitórias contra 'um grande'. A nossa missão de todos os dias é sermos 'campeões' e irmos à procura das vitórias", referiu.



O técnico admitiu também que a equipa de Guimarães pode apresentar nuances estratégicas diferentes, embora sem as especificar, perante um adversário forçado a 'mexer' na defesa, face à suspensão de Coates por um jogo.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 22 pontos, recebe o Sporting, líder, com 31, em partida agendada para as 18:00 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.